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Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

Şişli'de bir otel inşaatında, istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 metre yükseklikten düşen işçinin bacaklarına inşaat demiri saplandı.

08.10.2017 - 02:59
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Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak'ta saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir otel inşaatının zeminden 40 metre aşağıda yapılan temel çalışmaları sırasında, istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bu sırada, duvarın bitişiğindeki inşaat iskelesinde çalışan Selami Öztürk (32) adlı işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kolon üzerine düşen Öztürk'ün bacaklarına inşaat demirleri saplandı.

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı VİDEO

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

Kasığına yakın bölgeden ağır şekilde yaralanan Selami Öztürk'ün yardımına ilk olarak iş arkadaşları koştu. İnşaat demirlerinin bir kısmını keserek Öztürk'ü bulunduğu yerden çıkaran arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçi Öztürk'ü vinç yardımıyla bir kabine koyarak yukarı çıkardı. Selami Öztürk, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Öztürk'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

Düşen işçinin bacaklarına inşaat demirleri saplandı

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