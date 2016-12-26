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Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

Tupolev-154 tipi uçaklar daha öncede birçok kazaya karışmıştı. İşte o kazalar...

Ajanslar | 26.12.2016 - 05:02
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Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

Rusya’nın Soçi şehrinden Suriye’nin Lazkiye kentine etkisiz hale getirildi gitmek için dün sabah havalanan ve içinde 92 kişinin bulunduğu Tupolev-154 tipi uçak, kalkışından kısa süre sonra Karadeniz’e düştü.

3 Ocak 1994: Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinden kalkan uçak düştü. Uçaktaki 124 kişi, hayatını kaybetti.

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

7 Aralık 1995: Habarovsk kentine gitmek üzere havalanan uçak, rotasından çıkarak kayboldu. Uçakta bulunan 97 yolcudan haber alınamadı.

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

29 Ağustos 1996: Rus ve Ukraynalı madencileri Norveç’in SpitsbergenAdası’na götüren yolcu uçağı, bir dağın zirvesine çakıldı, 143 kişi öldü.

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

3 Temmuz 2001: Irkutsk yakınlarında 145 yolcuyla düşen uçaktan kurtulan yok.

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

12 Şubat 2002: İran Havayolları’na ait uçak, ülkenin batısında düştü. 119 yolcu ve mürettebat öldü.

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

1 Temmuz 2002: Rus çocukları İspanya’ya götüren Başkır Havayolları’na ait uçak Almanya’da Boeing 757 kargo uçağıyla çarpıştı, 52’si çocuk 71 kişi öldü.

Düşen Rus uçağı Tupolev-154'ün kabarık dosyası

10 Nisan 2010: Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski’yi taşıyan uçak, havaalanına inerken düştü, kazada 95 kişi hayatını kaybetti.

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