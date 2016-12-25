Düşen Rus uçağında Kızıl Ordu Korosu da vardı

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine giden bir askeri uçak kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Uçağın Karadeniz'e düştüğü açıklandı. Rus basını ise uçağın Krasnodar yakınlarında bir dağlık bölgeye çakıldığını yazdı.

RUS YETKİLİLER 'KURTULMAK MÜMKÜN DEĞİL' DEDİ

Uçağın enkazı Soçi sahilinine bir buçuk kilometre uzaklıktaki alanda bulundu. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı, ancak Rus basınına konuşan yetkililer mürettebat ya da yolculardan sağ olarak kurtulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

84'Ü YOLCU 92 YOLCU

TU-154 tipi uçağın Rusya hava sahasındayken radardan kaybolduğu ve içerisinde sekizi mürettebat, 84 yolcu toplamda 92 kişinin olduğu belirtildi. Uçağın Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

ASKERİ YETKİLİLER VE KIZIL ORDU KOROSU DA VARDI

Rus basınına göre uçakta gazeteciler, askeri yetkililer ve Kızıl Ordu Korosu'ndan müzisyenler vardı. Uçağın Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus askeri personele yeni yıl konseri vermek için yola çıktığı iddia edildi.​.

UÇAKTA BULUNANLARIN LİSTESİ YAYINLANDI

Rus Savunma Bakanlığı kendi internet sitesinde TU-154 uçağında bulunanların listesini açıkladı. 64 yolcunun Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinden oluştuğu belirtildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN ÜNLÜ KOROSU

Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konserlerle tanınıyordu. Dünyanın en büyük ve ünlü ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.