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Düşen Rus uçağındaki son konuşmalar yayınlandı

Karadeniz’e düşen Rus uçağına ait karakutuda ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

Ajanslar | 28.12.2016 - 14:26
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Karadeniz’e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki ilk veriler medyaya yansıdı.

Kokpit konuşmalarında son saniyede pilot ile yardımcısı arasında neler olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanan bir şaşkınlık ve panik ifadeleri dikkat çekti.

İLK ANALİZ DÜŞME OLASILIKLARINI DARALTIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, “Soçi’den getirilen Tu-154’e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor” dendi.

Düşen Rus uçağındaki son konuşmalar yayınlandı

UÇAK DÜŞMEDEN ÖNCE SON KONUŞMALAR

Diğer yandan Life.Ru sitesi kendi kaynaklarına dayanarak karakutudaki konuşmalardan son bölümleri yayınladı. Buna göre uçak düşmeden önce kaydedilen son konuşmalar şöyle:

- Hız 300... (Anlaşılmıyor)

- (Anlaşılmıyor)

- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)

- Eyvah, vay canına!

(Güçlü bir sinyal duyuluyor)

- Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)

- Altimetre!

- Bize... (Anlaşılmıyor)

(Anlaşılmıyor)

- Kaptan, düşüyoruz!

( Yere yaklaşıldığını belirten tehlikeli bir ses duyuluyor)

(Kaydın sonu)

Düşen Rus uçağındaki son konuşmalar yayınlandı

Life.Ru'da yayınlanan orijinal kayıt:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, сука, че за х***ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

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