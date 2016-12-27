Düşen Rus uçağının iniş takımı ve motoru bulundu

Rusya'nın Soçi şehrinden kalktıktan sonra 92 yolcusuyla düşen Rus Tu-154 uçağının ilk karakutusunun bulunduğu bildirilmişti. Karakutu Moskova'ya gönderilecek.

ÜÇ PARÇA DAHA BULUNDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağına ait üç parçanın daha bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre bulunan parçalar arasında motor ve iniş takımı da yer alıyor.

80 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

İnterfaks'ın haberinde ise "Şu anda 80 kişinin cesedi karaya çıkartıldı" denildi.

Ayrıca, elde edilen ilk verilere göre arama operasyonu yetkilileri uçağın sağ motorunu da buldu.

Daha önce Savunma Bakanlığı'na ait uçağın mürettebatından bir kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, şu ana kadar arama bölgesinde su üstü alanın tamamının, 7 sektörde denizin dibinin araştırıldığını bildirdi.