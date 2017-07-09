Düşen telefonunu almak için indiği kuyuda mahsur kaldı

Karaçulha Mahallesi Ali Onbaşı Camii arkasında meydana gelen olayda 65 yaşındaki Mustafa Sabancı, yürürken cep telefonun yanından geçtiği kuyuya düşürdü. Sabancı, sarkıttığı merdivenle kuyuya inerek telefonu aldı. Ancak kancalı merdivenin kuyu içindeki duvarlara tutunmadığını fark eden Sabancı, düşmekten korktuğu için yukarıya çıkamadı.

Sabancı'nın kuyu dibinde aşırı sıcak ve olası gazdan etkilenmesinden korkan çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sabancı'ya ucuna emniyet kemeri bağlı ip sarkıttı. Kemeri beline bağlayan Sabancı, itfaiye ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından merdivenle kuyudan çıktı. Kontrolden geçirilen Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yakınlarını arayarak yaşadıklarını anlatan Sabancı, itfaiyenin tedbir amaçlı çağırıldığını söyledi. Yaklaşık 30 dakika kuyuda kaldığını belirten Sabacı, "Merdivene güvenip tırmanamadım. Kuyu tarımsal sulamada kullanılıyor. 1962'de kazılmış bir kuyu" dedi. Sabancı, kuyunun devamlı dolup boşaldığı için gaz birikme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Mertcan Malgaz ise, "Kuyunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Başkaları da düşebilir" diye konuştu.









