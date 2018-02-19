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Düşes'ten tepki çeken kıyafet tercihi

Sinemanın en saygın ödüllerinden olan BAFTA'nın dağıtıldığı törene Cambridge Düşesi Kate Middleton, kıyafet tercihi ile damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 11:20..
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İngiltere'nin en saygın sinema ödülleri olan BAFTA Ödülleri dün gece Londra'da düzenlenen törenle kazananlara dağıtıldı. Ancak törene ödüllerden çok "tacizlere ve cinsiyet ayrımcılığına karşı yürütülen protestolar" damgasını vurdu.

Törenin en çok konuşulan ismi ise Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.

Düşes'ten tepki çeken kıyafet tercihi

SİYAH KIYAFET GİYMEDİ

Aralarında Angelina Jolie, Margot Robbie'nin de bulunduğu yıldızlar sinema sektöründe yaşanan tacizler ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik Time's Up hareketine destek verdiklerini belirten siyah kıyafetler giydi. Düşes'in renk seçimi ise tartışma konusu oldu.

Koyu yeşil bir elbise giyen Düşes'in bu seçimi hareketin destekçisi olan bazı kişiler tarafından eleştirildi.

DETAYLARDA GİZLİ İNCE DESTEK

Middleton'un kıyafet tercihi sert eleştirilere neden olurken, onun tacizler karşısındaki Time's Up hareketine destek verdiğini düşünenler kıyafetinin siyah detaylar içermesini öne sürdü.

Bu görüşü savunalara göre, hamile olan Düşes'in koyu yeşil elbisesinin roba kısmını süsleyen siyah kuşak, çanta ve ayakkabı seçimiyle, elbisesinin yürüdükçe ortaya çıkan siyah tülden hazırlanan astar kısmı buna kanıt olarak gösterildi.

Düşes'ten tepki çeken kıyafet tercihi

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