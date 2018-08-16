Düşler deneyime dönüşüyor

Anne-baba-çocuk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturduğu Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü, çocukların hem fiziksel hem de bilişsel olarak gelişmesini sağlayan farklı deneyimler sunuyor.

Düşyeri Deneyim Kulübü’nde ebeveynler hem çocuklarını yakından gözlemleyebiliyor hem de onların eğlenerek öğrendiklerine tanık oluyorlar.

Dayanışma, farklılıklara saygı, evrensel değerler ve pedagojik arka plana sahip içerikleri çocuklarla buluşturan Düşyeri, Deneyim Kulübü ile çocukların düş dünyalarını unutulmaz birer deneyime dönüştürüyor.

ANNELER ÇOCUKLARIN DÜŞLERİNE ORTAK OLUYOR

Anne-baba-çocuklar üzerine tasarlanan Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü, çocukların iyi vakit geçirmelerini sağlarken, ebeveynleri de çocukların katıldığı aktivitelere dahil ediyor.

Çocuklarının dünyasına giren ebeveynler onlarla etkileşime geçiyor ve kurdukları düşe ortak oluyorlar. Çocuklar ise ebeveynleriyle daha fazla zaman geçirerek, aile olmanın değerini ve önemini daha güçlü kavrıyor.

DENEYİMLİYOR, KEŞFEDİYOR VE ÖĞRENİYOR

STEM+A deneyimleri (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat) başlığındaki her branş için hazırlanan aktiviteler; saat başı, sanat ile harmanlanan eğlenceli ve eğitici deneyimlere dönüşüyor. Böylelikle çocuklar bilimin o eşsiz dünyasını yeniden deneyimliyor, öğreniyor ve keşfediyor.

KİMİ MÜHENDİS, KİMİ MATEMATİKÇİ OLUYOR

Düşyeri Deneyim Kulübü çocuklara bilimin kapılarını da aralıyor. Mühendislik deneyiminde çocuklar, farklı branşlarda mühendislik bilgileri edinebiliyor. Matematik deneyimlerinde ise matematiği sevmeyen tüm çocuklar, sanat ve yaratıcılığın matematikle nasıl bir araya gelebileceğini keşfediyor.