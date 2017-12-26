Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Otokar tarafından sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan Cobra ll, geliştirilmiş özellikleri sayesinde Türk emniyet güçlerinin gözde araçları arasında yer alıyor.

Düşmana korku dosta güven veren Cobra 2

HER TÜRLÜ ARAZİDE KOLAYCA YOL ALIYOR

Meskun mahal ve kırsal alanlarda her türlü koşullarda yüksek hareket kabiliyetine sahip 30 ton ağırlığındaki Cobra ll, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tam bağımsız süspansiyon sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, lastiklerdeki "Patlak Gider" özelliği ve ABS özellikli diskli fren sistemi sayesinde her türlü zorlu arazide kolayca hareket edebiliyor.

Artırılmış balistik ve mayın korumasının yanı sıra yüksek taşıma kapasitesine sahip Cobra ll, entegre gündüz ve gece kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücüsüne kolayca manevra yapabilme imkanı sunuyor.



Tüm kritik operasyonel görevlere cevap verecek şekilde donatılan Cobra ll, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevlerde kullanılıyor.

PATLAYICILARA KARŞI ÜSTÜN KORUMA

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 1990'lı yıllarda devreye alınan ve bugüne kadar geliştirilen Cobra'nın dünyanın 30 ülkesinde olduğunu söyledi.



Aracın dünyanın değişik coğrafyaları ve iklim koşullarında farklı tehditler karşısında kullanıldığını ve çok başarılı olduğunu vurgulayan Görgüç, "Bütün bu Cobra'dan öğrendiğimiz istekleri ve geri beslemeleri, gelişen teknolojiler ve gelişen tehdide göre yeni baştan tasarlamak üzere Cobra ll ile yola çıktık. 4-5 senelik mühendislik ve Ar-Ge çalışmasının ürünüdür. Çok değişik, çok farklı prototipler yaptık, aracı mükemmelleştirdik ve Cobra ll oluştu. Cobra ll bu anlamda kendi sınıfındaki birçok benzer araçtan gerek performans, gerek koruma açısından farklı bir araç." diye konuştu.

COBRA 2, BM ENVANTERİNDE

Görgüç, gelecek yıllarda Cobra ll'nin de Cobra l gibi yurt dışında çok daha başarılı olacağını, en az onun kadar hatta ondan daha fazla ülkede kullanılabileceğini düşündüklerini dile getirerek şunları kaydetti:



"Cobra ll, TSK ve emniyet güçlerinde kullanılıyor. Bunların siparişlerini aldık, teslimatlarını yaptık. Hala şu anda üretimi devam ediyor. Onun dışında ihracatına da başladık. Şu anda hem bir yabancı ülkede hem de Birleşmiş Milletler envanterine Cobra ll girmiş vaziyette. Önümüzdeki yıl da bunların artacağını, giderek daha fazla Cobra ll'nin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Görüldükçe, aracımızın yaygınlaşması artacaktır. Performansı kullanıcılar tarafından anlaşıldıkça giderek artacaktır. O yüzden ümitliyiz."



Monokok yapıda olan Cobra ll'nin şasesinin olmadığını aktaran Görgüç, tamamen zırhlı bir kutudan oluştuğunu vurguladı.

360 DERECE GÖZETLEME İMKANI

Zırhın pozisyonuna göre kimyasal ve fiziksel özelliklerinin de farklı olduğunu ifade eden Görgüç, "Tamamen kaynakla üretilmiş monokok yapıda bir araç. Yan ve aracın altında olacak patlamalarda oldukça etkin bir yöntem. Patlayıcılara karşı hem üstün bir koruma sağlıyor hem de aracı oldukça hafif tutabiliyor. Dolayısıyla Cobra ll, benzer korumayı sağlayan benzer araçlardan dikkate değer şekilde oldukça hafif. Hafiflik de tabii ki işletme masraflarını düşüren, yakıtı düşüren ve aslında arazide hafif olmasıyla daha fazla esneklik ve ataklık sağlayan bir özellik." şeklinde konuştu.

COBRA 2'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Serdar Görgüç, 4x4 bir araç olan Cobra ll'nin 4 tekerinin de sürekli tahrik içerisinde olduğunu dile getirerek araca ilişkin şu bilgileri aktardı:



"Bir merkezi diferansiyel var, 4 tekere de sürekli tahrik geliyor. 360 beygirlik bir dizel motoru var. Bunun dışında bağımsız, helezon yaylı süspansiyon sistemi var. Bu çok farklı zor arazi koşullarında aracın yüksek hızda arazide ilerlemesini sağlıyor. Lastikleri patlak gider lastik. Dolayısıyla herhangi bir kurşun geldiğinde aracın yolda kalması söz konusu değil, görevine devam edebiliyor. Bunun dışında araçta kullanıcıya gerekecek özellikler var. Personel veya motor bölmesinde iç-dış yangını söndürecek yangın bastırma sistemi, herhangi bir tehdit altında kullanılabilecek sisleme lançerleri var. Cobra ll'nin bir özelliği de tüm elektrik sistemi konvansiyonel değil özel bir yapıda. Dolayısıyla gelişen teknolojilere göre aracın içine farklı farklı elektronik sistemlerin adapte edilmesi ve kullanılması oldukça kolay."





"Cobra'nın sürücüsünün önündeki gösterge paneli bilgisayar gibi çalışıyor. Oradan aracın tüm fonksiyonlarını kontrol etmeniz, görmeniz veya müdahale etmeniz, araçta herhangi bir arıza geldiğinde sizi uyarması mümkün. Sürücü normalde balistik camlardan önünü görüyor ama ayrıca sürücü için termal kamera var."