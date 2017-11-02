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Dustin Hoffman cinsel taciz ile suçlanıyor

Hoolywood, Harvey Weinstein ve Oscarlı Kevin Spacey'ye yöneltilen taciz suçlamaları ile çalkalanırken yen bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

02.11.2017 - 09:51
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Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein ve Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'ye yöneltilen taciz suçlamalarının ardından bu sefer tecrübeli oyuncu Dustin Hoffman'a da benzer suçlamalar yöneltildi.

Dustin Hoffman cinsel taciz ile suçlanıyor

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZA TACİZ

Bu seferki kurban ise ABD'li yazar Anna Graham Hunter. 1985 yılında 17 yaşında bir stajyerken "Satıcının Ölümü" (Death of a Salesman) filminin çekimleri sırasında Hoffman'ın kendisini elleyerek taciz ettiği ve cinsel içerikli sohbetler yaptığını anlattı.

Şuan 49 yaşında olan Hunter, dört defa Hoffman'ın kalçasını ellediğini, kendisinin ise her seferinde eline vurarak "Seni yaşlı adam" diye karşılık verdiğini belirten Hunter, ABD'de yayın yapan "Hollywood Reporter" adlı dergide yaşadıklarını kaleme aldı.

HOFFMAN'DAN AHLAKSIZ TEKLİFLER

ABD'li yazar, setin henüz ilk gününde kendisine ve ayaklarına masaj yapmasını Hunter'dan istediği belirtilen Hoffman için "Açık bir biçimde flörtözdü" cevabını verdiğini belirtti.

Hunter, bütün bu yaşananların sette müdürler dahil herkes tarafından bilindiği, şikayette bulunduğunda ise "yapım uğruna bazı fedakarlıklar yapması gerektiği" yönünde bir cevap aldığını ifade etti.

HOFFMAN GÜNAH ÇIKARTTI

Dustin Hoffman, Hunter'in demecine ilişkin açıklamada bulundu.

80 yaşındaki Aktör bir dergiye yaptığı açıklamada yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirterek özür diledi. Hoffman "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim." dedi.

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