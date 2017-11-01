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Dustin Hoffman'dan taciz itirafı ve özür

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'la başlayan Hollywood'taki tecavüz ve taciz suçlamalarına aktör Kevin Spacey'den sonra bir yenisi daha eklendi

01.11.2017 - 23:45
  1. Haberler
  2. Magazin

Yazar Anna Graham Hunter, 80 yaşındaki Oscarlı sinema oyuncusu Dustin Hoffman’ın kendisini taciz ettiğini söyledi.

Reha Erus'un CNN Türk'te yer alan haberine göre, Anna Graham Hunter, Hollywood Reporter dergisindeki köşe yazısında 1985 yılında 17 yaşında “Death of a Salesman” filminin setinde stajyerlik yaparken başrol oyuncusu Dustin Hoffman’ın tacizine uğradığını iddia etti.

Dustin Hoffman'dan taciz itirafı ve özür

"DOMUZSUN DİYE BAĞIRDIM"

Hunter, Hoffman'ın kendisini arabasına eşlik ederken dört kez poposunu kavramaya çalıştığını ve dokunduğunu, her defasında eline vurarak tepki gösterdiğini ayrıca 'Domuzsun' diye bağırdığını aktardı. Hunter bu olayı yazdığı hatıra defterini daha sonra ablasına gönderdiğini de belirtti.

DUSTİN HOFFMAN: "ÖZÜR DİLERİM"

Dustin Hoffman ise bu yazının Hollywood Reporter’de yayınlanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak genelde kadınlara fazlasıyla saygısı olduğunu istenmedik bir olaya neden olduğu için çok üzüldüğünü belirterek “Aslında onu zor duruma soktuğum için özür dilerim. Ama ben aslında böyle biri değilim. Bu benim gerçek yüzümü yansıtan bir hareket değil ve tekrar özür dilerim” değerlendirmesinde bulundu.

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