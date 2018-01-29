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Düştüğü yerde başka kimse düşmesin diye nöbet tuttu

İzmir'in Konak ilçesinde, otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen genç, yağın başında bekleyerek "Yaklaşmayın yağ var." diye herkesi uyardı.

DHA | 29.01.2018 - 09:55..
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İzmir Konak'ta, otobüs durakları arasında yürürken, yağ dökülen yere basıp düşen ve vücudunun bazı yerlere incinen Tureç Kerimi, aynı yerde başkalarının da düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat bekleyerek insanları uyardı.

Düştüğü yerde başka kimse düşmesin diye nöbet tuttu

"YAKLAŞMAYIN YAĞ VAR"

Yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenlere, "Yaklaşmayın yağ var." diyen Kerimi'nin bu hareketi takdir topladı. Düşmenin etkisiyle telefonu da kırılan Kerimi, otobüs hareket memurunu orada beklemesi için ikna edip, bölgeden ayrıldı.

Kerimi, "Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah'tan kemiklerim kırılmadı." dedi.

Düştüğü yerde başka kimse düşmesin diye nöbet tuttu

"VİCDANIM EL VERMİYOR"

Kerimi, yağ dökülen bölgede beklediği anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Kerimi'nin, "Kendi canımı geçtim, burada insanların sağlığına bir zarar gelmemesi için bekçilik yapmaya başladım. Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor." diyerek insanları uyardığı ve vatandaşların kendisine teşekkür ettiği görüldü.

Düştüğü yerde başka kimse düşmesin diye nöbet tuttu



Düştüğü yerde başka kimse düşmesin diye nöbet tuttu

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