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Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

Bağdat yönetimi tarafından bütçedeki payları düşürülen IKYB, memur maaşlarını ödeyebilmek için yardım bekliyor.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 07:02..
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Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

Düşük bütçe payı Barzani'yi zor duruma soktu

Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.

BARZANİ'NİN PAYI YÜZDE 12,6'YA DÜŞTÜ

Kürt milletvekilleri, önceki yılların aksine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ayrılan bütçe payının yüzde 17 değil, yüzde 12,6 olarak kararlaştırılmasından dolayı meclisin bütçe oturumlarını boykot etti.

ART ARDA AÇIKLAMALAR

Bütçenin Meclis'ten geçmesinden sonra Barzani yönetiminden üst üste açıklamalar geldi.

Yazılı bir mesaj yayınlayan Mesut Barzani, bütçedeki payın düşürülmesiyle ilgili artık ortak bir karar alınması gerektiğini söyledi.

"MEMUR MAAŞLARI ÖDENMİYOR"

Neçirvan Barzani de konuyla ilgili kameraların karşısına geçti. Ülkede memur maaşlarını bile vermekte güçlük çektiklerini ifade eden Neçirvan Barzani, "Irak seçimlerine kadar havalimanı ile maaş sorununu çözebilirsek, diğer sorunları seçimden sonra da çözebiliriz." diye konuştu.

BARZANİ'Yİ IMF DE KURTARAMADI

IMF, Başbakan Haydar El İbadi'ye Barzani yönetiminin payının düşürülmemesi için baskı yapmıştı. Ancak bu baskılar sonuç vermedi.

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