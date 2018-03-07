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Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

Prof. Dr. Ümit Meriç, ünlü sosyolog ve yazar Cemil Meriç’i İnsan Yayınları tarafından yayımlanan‘Babam Cemil Meriç’adlı kitabında anlatıyor.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 09:38..
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Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

Türk kültür hayatının önemli isimlerinde Cemil Meriç, detaylıca bu kitapta dile getiriliyor.

İnsan Yayınları tarafından yayımlanan Babam Cemil Meriç kitabı, sosyoloğun hayatını bütün ana hatlarıyla mercek altına alıyor. Cemil Meriç denilince hepimizin akılına okumaya olan aşkı gelir. Nitekim kitaba olan sevdasından görme yetisini kaybetti.

Kitap okumaya yönelik sürekli telkinlerde bulunan usta yazarı şimdi daha yakından tanıyacağız. Çevirmen, düşünür, yazar Meriç, başta dil, tarih ve coğrafya alanlarında araştırma yaptı.

Felsefe ve sosyoloji olmak üzere pek kitap ve makale kaleme aldı. Özellikle sosyal bilimler çerçevesinde yürüttüğü derinlikli saha araştırması Meriç’i rakipsiz kılmıştır.Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

Cemil Meriç, 1916'da Hatay'da doğdu. Ailesi Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan göçmüştü. Fransız idaresindeki Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okudu. Tercüme bürosunda çalıştı, ilkokul öğretmenliği ve nahiye (bucak, bölge) müdürlüğü yaptı.

Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

1940'ta İstanbul Üniversitesi'ne girip Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Mükemmel düzeyde Fransızca okuyup yazan Meriç, İngilizceyi anlıyor, Arapçayı, kendi ifadesiyle, söküyordu.

Elazığ ve İstanbul’da Fransızca öğretmenliği yaptı. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ayın Bibliyografyası isimli dergilerde yazmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi'nde okutmanlık yaptı, aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde ders verdi 1955'te, gözlerindeki miyopinin artması sonucu görmez oldu, ama olağanüstü çalışma ve üretme temposu düşmedi. Çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı. Hisar dergisinde Fildişi Kuleden başlığıyla sürekli denemeler yazdı.

Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

1974'te emekli oldu ve yılların birikimini art arda kitaplaştırmaya girişti. l984'te, önce beyin kanaması, ardından felç geçirdi, 13 Haziran 1987'de vefat etti.

Cemil Meriç, soyadının da ifşa ettiği gibi Rumelili bir ailenin çocuğudur. Ecdadı asılarla boyu Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarında yaşamış, o toprağın ninnileriyle büyümüş, selâları ile toprağa verilmiştir.

Onun için, Cemil Meriç’in hayat hikâyesine ailesinin asırlar boyu kök saldığı topraklara ve adı toplumsal hafızamızdan neredeyse silinmiş olan küçük bir şehre, Dimetoka’dan başlıyor.

CEMİL MERİÇ VE KÜLTÜRÜMÜZ

Cemil Meriç’i edebiyatçı kimliğiyle değerlendirmek doğru olmadığı kanaatindeyim. Zira Meriç, sosyologdur. Ortaya attığı ufuk açıcı fikirlerle ve topluma yönelik doğru tespitlerle bunu kanıtlamıştır. Yaşamı boyunca birçok kitap yazan Meriç, engin entelektüel birikimiyle kültür ve sosyal hayatımıza katkılar sunmuştur.

Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

Temel felsefesi uygarlık ve aydınlanma olan düşün adamı Cemil Meriç, Türk kültür ve medeniyet yaşamında müstesna yere sahiptir. Cemil Meriç’i okumak dünyayı ve Türkiye’yi okumakla eşdeğerdir.

Ümit Meriç harika bir iş çıkartmış. Babasını tarafsız biçimde bize aktaran Ümit Meriç’in çalışması, Cemil Meriç ve felsefesi üzerine araştırma ya da okumalar yapmak isteyenler için önemli kaynak niteliği taşıyor.

Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor

Ümit Meriç, babasıyla

Ümit Meriç, babasının nereden geldiğini aile köklerinin nerelere dayandığını ve daha pek çok sorunun cevabını veriyor.

Babam Cemil Meriç, bütün bunlardan öte, Cemil Meriç’in temel felsefesi nedir sorusuna yerinde ve uzun cevaplar veriyor.

Yazar: Ümit Meriç

Yayınevi: İnsan Yayınları

Türü: İnceleme, biyografi

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 420

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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