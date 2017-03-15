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Düşünceleri okuyabilen yapay zeka geliştirildi

ABD'li bilim insanları, geliştirdikleri yapay zekayla bir kişinin düşüncelerini okuyarak suç işleyip işlemediğini tespit edebilecek.

15.03.2017 - 09:20
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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ABD’deki Virginia Tech Üniversitesi’nden bilim insanları, sonuçları akademik çalışmalarıyla bilinen National Sciences dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, 40 gönüllüden bazılarına içerisinde uyuşturucu bulunan bir çanta verildi.

DOĞRU TESPİT ETTİ

Yapay zeka programından da bu kişilerden hangilerinin uyuşturucu bulunan çantayı taşıdığını tahmin etmesi istendi. Söz konusu program ise kimlerin uyuşturucu dolu çantayı taşıdığını doğru olarak tespit etti.

"KİMİN SUÇLU KİMİN MASUM OLDUĞUNU DAHA KOLAY ANLAYACAĞIZ"

Geliştirilen yapay zekanın beyin taraması yaptığının altını çizen araştırma ekibinin başındaki Dr. Read Montague, "Bu sayede kimin suçlu, kimin masum olduğunu daha kolay anlayacağız" dedi.

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