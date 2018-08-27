Düşündüğünüz kadar güvenli olmayan 5 ülke

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Güvenli ve mutlu bir tatil geçirmek için sizin lehinize olan bir numaralı kural, seyahat etmeden önce hedef rotanızı tanımak. Tecrübe ve bilgi eksikliği, büyük bir deneyim ve büyük bir bela arasındaki ince çizgidir. Haritada sörf yaparken elini salladığın her yere kolayca gidebilmeniz fikrini unutalım. Tabii ki Afika'ya gitmek istiyorsunuz, elbette ki Brezilya'da karnaval hayalleriniz var... 'Bir şey olmaz yaa' diye çıktığınız seyahat yolundan harap halde dönmemeniz için bazı şehirlerin güvenliği konusunda sizi uyarmamız gerekiyor.

EN RİSKLİ BÖLGELER

İngiliz Telegraph gazetesinin, dünyanın seyahat güvenliği yardım şirketi International SOS ve 2017 Global Terörizm İndeksi verilerinden yola çıkarak yayınladığı haritada, 2018’in “seyahat riski taşıyan” ülkelerini görüyorsunuz.

Eğer bir geziye çıkmak, yurt dışında tatil yapmak gibi hevesleriniz varsa bu haritaya bir göz atın derim.

NE TÜR RİSKLER VAR

Seyehat etmek isteyen insanların gidecekleri ülkelerde karşılaşabilecekleri olağanüstü durumları açıklayan listede doğal afetler, terör, yol güvenliği, sağlık problemleri, suç oranları gibi güvenlik problemleri öne çıkıyor.

Seyahat talebi yüksek olan aşağıdaki ülkelerden birine gerçekleştireceğiniz muhtemel ziyaretler için birkaç uyarıda bulunalım.

MEKSİKA -ACAPULCO

Meksika , hem Pasifik hem de Atlantik kıyılarında plaj tesisi sıcak noktalarına sahip olmasına rağmen, son yıllarda kötü oyunlara buluşan turistlerin hikâyeleriyle doldu. Uyuşturucu çeteleri, Meksika'nın birçok bölgesinde cezasız kalıyor. Bu da şiddete eğilimi artırıyor. Şiddetin etkilediği en popüler yerler batı kıyısında, özellikle de Acapulco ve Puerto Vallarta.

Bu şehirlere seyahat ediyorsanız, nereye gittiğinizi tam olarak bildiğinizden emin olun. Tur rehberinizle geçin ve mümkünse tatilinizi durdurun. Önceden planlanmış bir plan olmadan tek başına veya grup halinde keşif, Meksika'nın bu iki şehri için ideal değil.

MISIR -KAHİRE

Dünyanın yedi harikasından birini ziyaret etmek anlaşılır bir sebep fakat Arap Baharı ayaklanmasından bu yana, Kuzey Afrika'daki birçok ülke bu önemli turizme aç kaldı. Amerika, Kanada ve İngiltere hükümetleri, vatandaşlarına bu konuda güçlü seyahat tavsiyeleri verdi. Buraya seyahat etmek hala mümkün ancak çok önemli önlemler alınmalı. Gelecekte Mısır'ı ziyaret etmeyi tercih ederseniz bir uzman tur rehberiyle seyahat etmeniz en iyi seçim olacak.





HİNDİSTAN -MUMBAİ

Sadece ünlü çaylarıyla değil, Hindistan'ın sunacağı çok şey var. Vahşi büyük şehirlerden kırsal köylere kadar, kültürel, dini ve endüstriyel çeşitlilik alanıyla oldukça popüler bir rota. Bir milyardan fazla insanla, Hindistan neredeyse dünyanın her yerinde.





Bu aşırı yoksulluk prevalansı, turistler için sıkıntı verici hale geldi. Ülkenin birçok bölgesini görmeyi planlıyorsanız, bir araba ile bir şoför kiralamak en iyisi. Hala nispeten ucuz ve sizi korkunç kalabalıklardan koruyabilir.

Çok fazla yabancı para (yerel para birimine ihtiyacınız olacak) veya gösterişli mücevherler getirmekten kaçının. Hindistan'ın su arıtma standartları Kuzey Amerikalıların kullandığı ile aynı olmadığından, ne yediğinize ve içtiğinize dikkat edin. Gıda ile ilgili hastalık yaygın; bu yüzden önlem alın. Kaynatılmamış su, yıkanmamış meyve ve sebzelerden kaçınmak sizi daha güvenli tutacak.





GÜNEY AFRİKA- JOHANNESBURG

Büyük safarileri, şarap turizmi, dalış ve saf doğal güzelliğinin cazibesi Güney Afrika'yı ziyaret etmek için harika sebepler. Cape Town, şarabı ve korunan oyun rezervleri gibi pek çok davetkar turistik yer olsa da, Johannesburg gibi diğer şehirler aşırı kalabalık ve tehlikeli. Zengin ve fakir arasındaki keskin tezatlarla mücadele var. Bir bölgeye rehber eşliğinde günübirlik turlar yapmanız ve yoğun bölgelerde gece yalnız seyahat etmemenizden yanayız. Hırsızlık, gasp, taciz gibi olaylar için oldukça müsait saatlerden uzak durun.





BREZİLYA- SAO PAULO

Birçok insan, Brezilya'daki en büyük şehirlerin - Rio de Janeiro ve Sao Paulo-dünyanın en yüksek turizm suç oranlarından birine sahip olduğunun farkında değil. Yankesiciler ve silahlı soyguncular sokaklarda cirit atıyor. Gösterişli eşyalar veya çok fazla nakit para getirmekten kaçının, cüzdanınızı arka ceplere veya üst kısımlarda bulunan bölmelere sokmayın; net çalınır. Birçok insan Brezilya mahallelerine girerek yerel kültürü yaşamaktan zevk alır. Organize bir grup eşliğinde olmadan bunu yapmak oldukça riskli.











