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Dut kopartırken düşüp öldü

Aydın Söke'de 45 yaşındaki Fethi Aratemir, dut toplamak için çıktığı çatıdan 5 metre yükseklikten düşerek öldü.

30.05.2017 - 10:09
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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Fethi Aratemir, mesai çıkışı dut toplamak için kooperatif bahçesinde bulunan ağaca çıkmak istedi.

KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

Ağacın yanındaki kuruma ait binanın çatısına çıkan Aratemir, bastığı tentenin kırılmasıyla 5 metreden kafa üstü beton zemine düştü.

Dut kopartırken düşüp öldü

Akşam eve gelmeyen ve telefonlarına cevap vermeyen Fethi Aratemir'i merak eden eşi, mesai arkadaşlarını aradı.

DUT AĞACININ ALTINDA ÖLÜ BULUNDU

Bahçe içinde Aratemir'i aramaya başlayan arkadaşları, dut ağacının altında hareketsiz durumda yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhasebe Müdürü Fethi Aratemir'in öldüğünü belirledi.

Dut kopartırken düşüp öldü

Aratemir'in cesedi, polislerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna alındı. Fethi Aratemir'in ani ölümü, mesai arkadaşlarını ve ailesini derinden üzdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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