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Duterte: Ülkemde güzel kadınlar oldukça taciz sona ermez

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ülkesinin Davao şehrinde artan taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 01.09.2018 - 10:50..
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Skandal açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren liderlerden Filipinler Devlet Başkanı Duterte, bu kez ülkesiyle ilgil başka bir ilginç açıklama yaparak şaşırttı.

Duterte: Ülkemde güzel kadınlar oldukça taciz sona ermez

Davao şehrini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Duterte, kentte artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL KADINLAR VAR"

Duterte, "Davao'da çok fazla tecavüz olayları yaşandığından bahsediliyor. Güzel kadınlar oldukça tecavüz olayları da yaşanacaktır. Kim ilk talepte yapmak ister ki? Kadın buna izin verir mi ki? Hayır. Kimse ilk seferde istemez. Sinemalarda yaşananlar da tecavüze girmiyor mu? Yanındaki erkeği itip, 'Yok, yapma' denmez mi? Açıkçası çok güzel kadınlar var. Peki dişi olmayan yaşlı bir kişinin yanında da olsanız aynı şeyi yapmak ister misiniz?" diye sordu. Salon ise Duterte'ye kahkahalarla cevap verdi.

Duterte: Ülkemde güzel kadınlar oldukça tecavüz bitmez VİDEO

'ŞAKA' YAPTIĞINI SAVUNDU

Bu açıklamaları sonrasında Filipinler Devlet Başkanı Duterte, eleştirilerin odağında yer aldı. Sözlerinin çarpıtılarak yanlış anlaşıldığını belirten Duterte, sadece 'şaka' yaptığını belirtti.

Duterte: Ülkemde güzel kadınlar oldukça taciz sona ermez

"BEN ÜSTLENİRİM"

Aslında bu Duterte'nin ilk gafı değil. Duterte daha önce de ülkesinin olası ihlallerine karşı askerlere seslenmiş ve, "Siz düşerseniz ben de düşerim. Ancak bu sıkıyönetim, sonuçları ve etkileri konusundaki tek sorumlu ben olacağım. Siz işinize bakın, gerisini ben hallederim. İhlaller olursa kendimi hapse atacağım. Eğer üç kişiye tecavüz ederseniz, itirafta bulunur ve ben üstlenirim." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

'CİNSEL BAŞARILARIYLA' ÖVÜNEN SİYASETÇİ

Filipinler Devlet Başkanı Duterte tepki çeken konuşmaları ve "cinsel başarılarıyla" övünen bir siyasetçi olarak biliniyor.

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