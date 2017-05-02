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Duterte'den Trump davetine yanıt

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Donald Trump'ın Beyaz Saray davetini reddetti.

02.05.2017 - 16:05
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Uyuşturucuyla mücadelede izlediği acımasız yöntemler nedeniyle Birleşmiş Milletler'in ve birçok insan hakları örgütünün tepkisi üzerine çeken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Trump'ın Beyaz Saray davetine yanıt verdi.

Duterte'den Trump davetine yanıt

"ÇOK MEŞGULÜM"

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ve Beyaz Saray'a davet edilen Duterte, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kesin bir söz veremem. Çünkü çok meşgulüm. Rusya ve İsrail'e gitmeliyim." ifadelerini kullandı.

Duterte'den Trump davetine yanıt

KASIM AYINDA FİLİPİNLERİ ZİYARET EDECEK

Selefi Barack Obama'ya 'o.. çocuğu' diyen Duterte'yi Beyaz Saray'a davet etmesi ABD kamuoyunda tepkiyle karşılanan Trump, Filipinler'in stratejik ve askeri olarak çok önemli bir ülke olduğunu söylemiş ve Duterte'yi dört gözle beklediğini belirtmişti. Trump'ın Kasım ayında Filipinler'i ziyaret ederek Duterte ile görüşmesi bekleniyor.

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