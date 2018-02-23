taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.709
USD
3,7914
EURO
4,6631
ALTIN
162,01
PETR
66,4100

Duty Free'lerin 2017'i geliri

Duty Free'ler, 2017 yılında en fazla satışı yüzde 36 oranında tütün ürünlerinden elde ederken bunu yüzde 28 oranında parfüm ve kozmetik ürünleri takip etti.

AA | 23.02.2018 - 17:11..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Duty Free olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarında geçen yıl yaklaşık 1 milyar avroluk satış yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, sınır kapılarında faaliyet gösteren 18'i depo olmak üzere 181 "Duty Free"de geçen yıl en fazla gelir, sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışından elde edildi.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNE 360 MİLYON 106 BİN AVRO HARCANDI

Gümrüksüz satış mağazalarındaki alışverişlerin ekonomik büyüklüğünün yüzde 36'sını tütün mamullerinin oluşturduğu ve söz konusu ürünler için 360 milyon 106 bin 964 avro harcama yapıldığı belirlendi.

KOZMETİK İKİNCİ SIRADA

Parfüm ve kozmetik ürünleri için ise 281 milyon 142 bin 237 avroluk alışveriş yapıldı. Bu tutar geçen yıl yapılan satışların yüzde 28'ine karşılık geldi ve tütün ürünleri grubunun ardından ikinci sırada yer aldı.

SATIŞLARIN YÜZDE 16'SI ALKOL

Satışların üçüncü büyük kalemini ise alkollü içecekler oluşturdu. Geçen yıl gümrüksüz satış mağazalarında 160 milyon 145 bin 383 avroluk alkollü içecek satıldı. Toplam satışların yüzde 16'sını alkollü içecek harcamaları oluşturdu.

Elektronik eşya, gözlük, saat ve oyuncak gibi eşyalar için geçen yıl bu mağazalarda 106 milyon 624 bin 507 avro harcandı. Bu eşyalar için yapılan ödeme, toplam harcamaların yüzde 11'ine karşılık geldi.

Duty Free'lerin 2017'i geliri

Duty free'lerin geçen yılki cirolarının yüzde 9'unu ise gıda ürünleri oluşturdu. Gıda için yapılan harcamaların toplamı 91 milyon 663 bin 646 avroyu buldu.

Böylece, gümrüksüz satış mağazalarında yapılan toplam harcama 999 milyon 682 bin 737 avroya ulaştı. Bu rakam 2016 yılında 932 milyon 56 bin 674 avro olarak belirlenmişti.

Öte yandan gümrüksüz satışların yüzde 66'sı ülkeden çıkışta gerçekleştirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünyanın en tehlikeli bölgeleri: Turist giremez
Dünya üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı, uluslararası olarak alınan kararlar sonucu kapılarını insanlığa kapamış yasak bölgelerden haberiniz var mı?
Tarihi Yarımada'yı İBB'nin ücretsiz uygulamasıyla keşfedin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz indirilen “Yürü& Keşfet” mobil uygulaması, Tarihi Yarımada’nın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle daha yakından tanımaya davet ediyor.
Dünyanın en az ziyaret edilen 5 ülkesi
Kiminin uzak olması, kiminde de iç savaş olması, bu 5 ülkenin 'en az ziyaret edilen ülkeler' listesinde yer almasına neden oluyor.
Hafta sonu masal diyarlara gidiyoruz
Hani o çizgi filmlerde gördüğünüz, adeta bir masalın içinden fırlamış gibi güzelliğine hayran kalacağınız küçük yerleşim yerlerine bir bakalım mı?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

474
İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

111
Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

145
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

96
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
Ateist adamın defin vasiyeti

Ateist adamın defin vasiyeti

264
Sivil teröristler iş başında

Sivil teröristler iş başında

318