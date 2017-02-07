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Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir bahçe duvarının yıkılması sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

07.02.2017 - 09:51
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DUVAR

Olay, Kahta ilçesine bağlı Gülahmet köyünde meydana geldi. Yusuf Hamza Yıldırım (10) ile kardeşi Birdal Yıldırım (8) babaları ile birlikte Gülahmet köyünde bulunan taziye evine gitti.

DUVAR YIKILDI

Hamza ve Birdal taziye evinden çıkarak sokaktaki bahçe duvarının dibinde oynamaya başladı. Çocuklar duvarın dibinde oynadığı esnada duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Köy sakinleri olayı fark ederek çocukları yıkılan duvarın altından çıkardı. Yaralı çocuklar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Göçeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuklardan Birdal Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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