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Duvara sabitlenmeyen şifonyer çocuğu öldürüyordu

Tayland'da evde oyun oynayan bir çocuk, az kalsın şifonyerin altında kalarak can veriyordu.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 14:11..
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Tayland'da evde duvara monte edilmeyen şifonyer az kalsın küçük bir çocuğun hayatına mâl oluyordu.

Duvara sabitlenmeyen şifonyer çocuğu öldürüyordu

ANNE ÜST KATTA İŞ YAPIYORDU

Üst katta temizlik yapan anne, çocuklarını aşağı katta oyun oynamaları için yalnız bıraktı. Olanlar ise bundan sonra oldu.

Duvara sabitlenmeyen şifonyer çocuğu öldürüyordu İZLE

ŞİFONYER KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şifonyerle oynamaya başlayan küçük çocuklardan biri önce şifonyerin kapılarını açtı, ardından da da içlerini boşaltmaya başladı. Ancak şifonyer duvara monte edilmediği için çocuğun üzerine düştü.

Duvara sabitlenmeyen şifonyer çocuğu öldürüyordu

KÜÇÜK ÇOCUK YARALANMADI

Şans eseri küçük çocuk yaptığı ufak bir hamleyle şifonyerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza meydana geldikten sonra olay yerine gelen anne ise ağlayan küçük oğluna sarılarak teselli etti.

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