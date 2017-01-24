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Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 900 bin liralık altı

İstanbul Sultanbeyli’de gece bir kuyumcuya giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 7 kilo altınla kayıplara karıştı.

24.01.2017 - 09:45
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Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 900 bin liralık altı

Hırsızlık olayı Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Hırsızlar önce kapatılan FETÖ’ye ait bir bankanın şubesine girdi. Buradaki kameraların kullanıma kapalı olmasını fırsat bilen zanlılar duvarı delerek bitişiğindeki kuyumcuya girdi.

7 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Dükkanda bulunan piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 7 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Ertesi gün dükkanı açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi Mehmet Udun, “TMSF’ye devredilen Bank Asya’ya ait binanın asma tavanından giriş yapmışlar. Kameranın devre dışı olduğunu bildikleri için alarmın kablosunu kesmişler. İçeride duvarı delerek dükkana girmeyi başarmışlar. Çevredeki kameralardan yaptığımız tespite göre hırsızlığı yapanlar 4-5 kişiymiş” diye konuştu.

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