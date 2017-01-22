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Duvarı kırıp keçi ve güvercinleri çaldılar

Adana'da bir kişinin ağılındaki keçi ile 7 güvercin, duvarı kırarak içeri giren hırsızlar tarafından çalındı.

22.01.2017 - 17:39
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46 yaşındaki Savaş Bozkurt, Seyhan ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan ağılının kapısını açtığında beslediği Halep keçisi ile tahtalarla yapılmış dolaptan 7 güvercininin çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bozkurt’un ifadesine başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

HOBİ AMAÇLI ÇALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Bozkurt, hırsız veya hırsızların çocuklara ücret karşılığı bindirdiği üç midilli atını bırakıp, hobi amaçlı beslediği güvercinler ile ’Pamuk’ isimli Halep keçisini çaldığını belirtti.

Duvarı kırıp keçi ve güvercinleri çaldılar

"KEÇİYE ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORDUK"

İki yaşındaki kızının, bir yaşındaki keçiyi kendi biberonundan süt vererek beslediğini ifade eden Bozkurt, "Keçiye çocuğumuz gibi bakıyorduk. Maddi değeri önemli değil, benim için manevi değeri daha önemliydi" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Duvarı kırıp keçi ve güvercinleri çaldılar

Duvarı kırıp keçi ve güvercinleri çaldılar

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