Duygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un evine taşındı

Duygu Sarışın, 2 aydır birlikte olduğu sevgilisi Çağatay Ulusoy'un boğazdaki evine taşındı.

BİRBİRLERİNDEN AYRI KALAMIYORLAR

Çağatay Ulusoy, ‘İçerde’ dizisinde rol alan Duygu Sarışın ile birlikte yeni bir aşka yelken açmış, ikilinin bir barda eğlendikleri görüntüleri de bu olayın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çiçeği burnunda aşıkların, rol aldıkları ‘İçerde’ dizisinin setinde de birbirinden ayrılmadıkları ortaya çıkmıştı.

İkili daha önce Rıza Kocaoğlu’yla birlikte Kanlıca'da bir kafede görüntülenmişti.