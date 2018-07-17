Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Ali Ağaoğlu, sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile yollarını ayırdı. Çok geçmeden Gülpınar, yeni bir aşka yelken açtı.

Gülpınar, Bigutay Deligöz ile aşk yaşamaya başladı.

Duygu Su kendisine sosyal medyada sorular soruları böyle yanıtladı:

- Kaç yaşındasın?

21 Haziran 1995

- Estetik var mı?

Diş dolgusu estetik sayılıyorsa iki dişimde var.

- Hikayelerdeki araba senin mi?

Artık göreceğiniz her şey Bigutay ile ikimizin.

- Hayatındaki en değerli ilk 3 kişi?

Kuzenim Merve, kız kardeşim Jülide ve Bigutay.

- Aldıklarımı iade ettim dedin ama pahalı marka bileklik hala kolunda.

Kolumdaki bilekliği ben aldım!

- Mal varlığının kaynağı ne?

Okulumu okurken stajyer antrenörlük yapıyordum. Daha sonra PT olana kadar devam ettim. İzmir'de birçok spor salonu açtık. Güzel işler yaptım.

- Kıyafetini, saatini falan bıraktın mı?

Her şeyi geride bıraktım. 3 yıl önce de bir hayatım vardı. Yeni doğmadım!

- Hayallerin nedir?

Küçük bir kızken hep balerin olmak isterdim. Oldum. Balerin olup Royal'de dans etmek istedim. Olmadı. İnsanlara yardım edebilecek güce sahip olmayı istedim. Oldu. Ailemle hep mutlu yaşamak istedim. Olmadı.

Aldığın her şeyi geri verdin mi?

Beni yoktan var etmedi kimse. Ben vardım! Yüksekten uçmadım ben, çakılmamı beklemeyin!