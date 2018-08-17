Duygular ve dil arasındaki bağlantı: Duygular Sözlüğü

İnsan her zaman bir şeyi açıklamak için kelimelere ihtiyaç duyar. Peki ya anlatılmaz yaşanır anlarımız, duygularımız ne olacak. İşte onlar için de Duygular Sözlüğü var.

(Tiffany Watt Smith)

DUYGULAR SÖZLÜĞÜ

Duygular Sözlüğü, dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı kültürde yaşanan sayısız duygudan 154’ünün kelimelerle karşılığını içeriyor. Antik Yunan Mahkemesi’nde ağlayan jüriden cesur, sakallı Rönesans kadınlarına, I. Dünya Savaşı sonrasında bunalıma giren askerlerden günümüzün sinirbilim ve beyin görüntüleme kültürüne kadar duyguların nasıl algılandığı ve yaşandığı konusunda her şeyi öğreneceksiniz.

Acaba üzülen, sevinen, korkan, çığlıklar atan bedenlerimiz hangi sözcüklere karşılık bu dünyada var oluyor?

Duygular Sözlüğü

Tiffany Watt Smith

Çev.: Hale Şirin

Kolektif Kitap

S.: 322

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Damla Karakuş

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