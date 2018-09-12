Duygularını keşfet: Yalnızlık Psikolojisi

Uzm. Psk. Zehra Erol, bu kitapta yalnızlığı her boyutuyla değerlendiriyor. Yalnızlığı, diğer duyguları da ele alarak nasıl tanımlar, onunla nasıl başa çıkar ya da onunla yaşamasını nasıl öğreniriz; bugünün insanına dair öykülerle anlatıyor…

(Uzm. Psk. Zehra Erol)

YALNIZLIK PSİKOLOJİSİ

Her duygunun bünyemizdeki karşılığı bambaşka. Ancak en çok yalnızlığın bize neler yaptığını çözemiyoruz. Nereden bakarsak bakalım, yalnızlık, insanın hayatı boyunca en fazla sözünü ettiği, üzerine en çok kafa yorduğu duygulardan biri... Bu kitapta Uzm. Psk. Erol, bu duyguyla nasıl baş edeceğimizi öğretiyor.

Asıl yalnızlık hangisidir? Bir insanın hayatındaki yakın ilişkilerin sonlanmasında veya yokluğunda hissedilen duygu mudur asıl yalnızlık, yoksa kalabalıklar içinde insanın kendini tek başına hissetmesi midir? Ne kadar sorumuz varsa, hepsine cevap veriyor.

Yalnızlık Psikolojisi

Zehra Erol

Timaş Yay.

S.: 144

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Damla Karakuş

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