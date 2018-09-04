Duygusal bir eğitim: Çılgın Kalabalıktan Uzak

19. yüzyıl sonları İngiltere’sinin kırsal ortamını ustalıkla betimleyen ve Batsheba’nın canlı bir portresini sunan Çılgın Kalabalıktan Uzak, yazarı Thomas Hardy’ye büyük ün kazandırmıştı. Mizahî, melodramatik, pastoral ve trajik öğeleri ustaca harmanlayan roman, Hardy’nin her zamanki ihanet ve aşk acısı temalarını işlemekle birlikte, yazarın en sıcak, en eğlenceli yapıtlarından biri.

(Thomas Hardy)

ÇILGIN KALABALIKTAN UZAK

Güzel Batsheba Everdene, kendisine miras kalan büyük ve bakımsız çiftliği çekip çevirmek için Weatherbury köyüne gelir. Dürtülerinin etkisiyle hareket eden Batsheba, köydeki üç erkek; atılgan ama sorumsuz Çavuş Troy, saplantılarının tutsağı olan çiftçi William Boldwood, sadık ve becerikli Gabriel Oak arasında bocalarken, duygusal bir eğitimden geçecektir...

Dünya Klasikleri'nden olan bu eserin filmini izlemiş, ancak kitabını okumamışsanız, mutlaka bir şans vermelisiniz.

Çılgın Kalabalıktan Uzak

Thomas Hardy

Can Yayınları

S.: 496

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Damla Karakuş

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