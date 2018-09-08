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Duygusal ve politik etkilerle: Tom Amca'nın Kulübesi

Dünya Edebiyatı Klasikleri’nden biri olarak kabul edilen Tom Amca'nın Kulübesi, yarattığı duygusal ve politik etkilerle yalnız edebiyata değil, ABD tarihine de damgasını vuran bir roman.

Özel İçerik | 08.09.2018 - 10:01..
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Tom Amcanın Kulübesi

İlk kez yayınlandığı 1852 yılında devrimci ve yenilikçi niteliğiyle büyük tepki toplayan, beyazların egemenliğini sürdürdüğü on dokuzuncu yüz yıl Amerika'sının utanç verici kölelik kurumu karşısındaki tutumunu acımasızca, ayrıntılarıyla gözler önüne seren bir başyapıt olan Tom Amcanın Kulübesi kitabıyla Stowe’un, Amerika'da köleliğin kaldırılmasında büyük etkisi olduğu söylenti halinde yayılmıştır.

Tom Amcanın Kulübesi - Harriet Beecher Stowe

(Harriet Beecher Stowe)

TOM AMCA'NIN KULÜBESİ

Bu kitap, köleliğin korkunçluğunu, insan doğasına aykırılığını, ahlaki ve dini yanlışlığını dile getiriyor. Nasıl bir yaşam sürerlerse sürsünler, bütün kölelerin ortak noktası şudur: Özgürlükleri ve gelecekleri yoktur. Mal olarak alınıp satılan, ailelerinden koparılan insanlardır onlar; kimi çocuklar, bu yazgıdan kurtulmaları için doğar doğmaz öldürülürler.

On dokuzuncu yüzyıldaki kölelik koşulları göz önünde bulundurularak okunması gereken romanda, yazar, köleliği beyazların sorunu olarak ele alırken, zencilerin çektiği ıstırap ve sıkıntıları ön planda tutuyor. Onlara özellikle Tom Amca başta olmak üzere, ahlaklılık, yumuşaklık ve inançla donatılmış bir insanlık gücü bağışlıyor…

Tom Amcanın Kulübesi - Harriet Beecher Stowe

Tom Amca'nın Kulübesi

Harriet Beecher Stowe

Can Yayınları

S.: 536

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Damla Karakuş

[email protected]

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