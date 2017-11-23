Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Dünyanın düz olduğunu ispatlamak isteyen Mike Hughes'in projesine, 'Düz Dünyacılar Araştırma Grubu' adlı topluluk tarafından finans sağlanacak.

B.o.B İLE AYNI YOLDA

Hughes, 20 bin dolara mal olacak olan ilk el yapımı insanlı, buharlı roketi ile bilimin insanlarının yalan söylediğini kanıtlayacağı iddiasında. Benzer bir çıkış geçtiğimiz aylarda ABD'li rapçi B.o.B tarafından da atılmıştı.

ABD'li rapçi B.o.B gezegenimizin düz olduğunu iddia etmiş ve bunu kanıtlamak için uydu göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

B.o.B'un bu açıklamasına kısa sürede bilim dünyasından yanıt gelmiş, ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaşmıştı.