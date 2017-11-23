taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.964
USD
3,9165
EURO
4,6302
ALTIN
162,68
PETR
63,3000

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Dünyanın düz olduğunu iddia eden 61 yaşındaki Mike Hughes, bu iddiasını kanıtlamak için uzaya roket gönderecek.

23.11.2017 - 00:57
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Dünyanın düz olduğunu ispatlamak isteyen Mike Hughes'in projesine, 'Düz Dünyacılar Araştırma Grubu' adlı topluluk tarafından finans sağlanacak.

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

B.o.B İLE AYNI YOLDA

Hughes, 20 bin dolara mal olacak olan ilk el yapımı insanlı, buharlı roketi ile bilimin insanlarının yalan söylediğini kanıtlayacağı iddiasında. Benzer bir çıkış geçtiğimiz aylarda ABD'li rapçi B.o.B tarafından da atılmıştı.

ABD'li rapçi B.o.B gezegenimizin düz olduğunu iddia etmiş ve bunu kanıtlamak için uydu göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

B.o.B'un bu açıklamasına kısa sürede bilim dünyasından yanıt gelmiş, ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaşmıştı.

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

İlginizi Çekebilir
Titan'daki soğumanın nedeni bulundu
Satürn'ün uydusu Titan'ın kutbunda gözlemlenen alışılmadık soğumanın, atmosferin kimyevi yapısından kaynaklandığı tespit edildi.
İnsansı robotlar öğretmenliğe kodlanıyor
Türk yazılım mühendisleri, yüz tanıma, empati kurma, Türkçe konuşma, yaş tahmini yapma gibi özellikler kazandırdı.
iPhone X üretiminde çocuk işçiler çalıştırıldı
Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone X üretiminde Çinli okul öğrencilerinin yasa dışı emeğinden yararlandığı iddia edildi.
Çin uzaktan algılama uyduları fırlattı
Çin, uzaktan algılama teknolojisine sahip 3 uydu fırlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

4
Ankara kaza: 2 yaralı

Ankara kaza: 2 yaralı

1
Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM