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Düz dünya teorisyeni yere çakıldı

Bilimsel verilere inanmayarak 'dünyanın düz olduğunu' eden Mike Hughes, dünyayı uzaydan bizzat görmek ve iddiasını ispatlamak için yaptığı roketle 571.5 metre yükseğe uçtu, Mojave çölüne çakıldı

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 17:27..
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Hızla yayılan akımlardan biri olan "Düz Dünya Teorisi"nin en tanınan savunucularından Mike Hughes kendi yaptığı rokete binerek dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya, gözle görmeye çalıştı, ancak ölümden döndü.

Düz dünya teorisyeni yere çakıldı

570 METREDEN YERE ÇAKILDI

Hughes, kendi yaptığı roketle saatte 800 kilometre hızla  1800 fit (571.5 metre) yükseğe uçtu. 20 bin dolara mal olan roket California'nın Amboy bölgesinden fırlatıldı. Hughes'in roketi kısa bir süre sonra Mojave çölüne düştü. Uçuşusundan kısa bir süre sonra yere çakılan Hughes yaralandı.
Düz dünya teorisyeni yere çakıldı

DÜZ OLDUĞUNA İNANIYOR

Yaralan 61 yaşındaki Hughes, 2017 yılında aynı amaç için uçakla uçmayı planladığını, ancak bazı teknik sorunlar ve resmi evrak sorunları nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini belirtti. Dünyanın bir frizbi kadar düz olduğunu savunan Hughes, bu bilgileri kendi çabalarıyla öğrendiğini söylüyor.

Hughes test uçuşunu, Dünya'nın düz olduğuna inanan "Düz Dünya Araştırma Grubu" adlı derneğin sponsorluğunda gerçekleştirdi.

 

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