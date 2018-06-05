Düzce Üniversitesi 9 bölüme ilk kez öğrenci alacak

Kurulduğu tarihten itibaren yaptığı akademik çalışmalar ve aldığı yerinde kararlarla eğitimde başarı çıtasını sürekli yükselten Düzce Üniversitesi, her geçen yıl nitelikli büyümesini sürdürüyor.

İlk on yılında 30 bin öğrenci kontenjanını aşan Düzce Üniversitesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Fakülte ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde açtığı 9 farklı programla, ülkemiz için yeni değerler üretmeye devam ediyor.

KALİFİYE PERSONEL YETİŞTİRİLECEK

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul edecek Nüfus ve Vatandaşlık ön lisans programı, ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor.

Program, İçişleri Bakanlığı’nın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan kalifiye personelleri yetiştirecek.





BAKANLIĞA BAĞLI KURUMLARDA ÇALIŞMA İMKANI

Programı tercih edecek öğrenciler, programın ilk mezunları oldukları için, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde, özellikle nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyacı olduğu birçok kamu kurumu, özel hukuk danışmanlık büroları ve noterler gibi kurumlarda geniş iş olanaklarına sahip olacak. Program 40 kontenjanla 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim öğretim hayatına başlıyor.

KİMYA BÖLÜMÜNE YENİDEN ÖĞRENCİ ALIMI

Daha önce öğrencisi bulunan Kimya Bölümü 15 kontenjanla yeniden öğrenci alımına başlarken, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; 30 kontenjanlık Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Eleştirmenliği Dramaturji Programı ve 60 kontenjanlık Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümleri’ne 60’ar öğrenci kontenjanı ayrılırken, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesindeki İktisat Bölümü de 40 kontenjan ile ilk öğrencilerini kabul edecek.

Düzce Meslek Yüksekokulu, İç Mekan Tasarımı Programı 40 öğrenci, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Adalet İkinci Öğretim Programı ise 60 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlayacak.



