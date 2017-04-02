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Düzce Üniversitesi'nden kırıklara alçısız tedavi imkanı

Alçı gerektiren kemik kırıklarında, ameliyata gerek kalmadan röntgenler ışığında bilgisayar yazılımına sahip cihaz geliştirildi.

02.04.2017 - 01:49
  1. Haberler
  2. Sağlık

Düzce Üniversitesinde yaklaşık 7 yıldır sürdürülen araştırma sonucu üretilen cihaz, hastanın "alçısız" ve "ameliyatsız" tedaviyle kısa sürede yürüyebilmesi, denize girebilmesi ve günlük ihtiyaçlarını zorlanmadan yapabilmesine imkan sağlayacak.

Üniversiteden bir profesör, bir doktor ve bir fizik öğretmeninden oluşan ekibin uzun süren ve birçok denemenin ardından ürettiği 6 ayaklı mekanizmaya sahip cihaz, kırık noktasına göre değişebilen yön sitemi sayesinde sisteme bağlantılı bir yazılım desteğiyle kırıklarda yanlış kaynamayı engelleyecek.

Düzce Üniversitesi'nden kırıklara alçısız tedavi imkanı

Ameliyatsız bir şekilde kemiğin düzgün kaynaması ve alçı kullanmadan tedavi imkanı sunan cihaz, hastanın iyileşme sürecini kısalttığı gibi alçının verdiği günlük yaşam zorluklarını da ortadan kaldırarak tedavi sürecini rahat bir şekilde atlatmasına imkan verecek.

Hastaneye kırık şikayetiyle gelen hastanın önce röntgenleri çekiliyor. Ardından bu sistem sayesinde cihaz kemiğe tutturulup, bilgisayar yazılımıyla kemik kırığı birleştiriliyor. Böylece alçıya gerek kalmadan kırık sabitlenmiş oluyor.

Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'17) altın madalyayla ödüllendirilen buluşun patent başvurusu yapılarak üretim aşamasına geçildi.

Düzce Üniversitesi'nden kırıklara alçısız tedavi imkanı

Ekip lideri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İstemi Alp Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibiyle uzun süredir ortopedide kullanılan "platin" diye adlandırılan ürünler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yücel, yaklaşık 7 yıldır platin ve benzeri ürünler üzerine farklı çalışmalar yaptıklarını ve birkaç farklı denemede bulunduklarını belirterek, "Kırık tedavisinde kullanmak için ürettiğimiz ürünümüzün patent başvurusunu yaparak artık son aşaması olan üretim kısmına kadar ulaştık." dedi.

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