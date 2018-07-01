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Düzce’de 5 ayda 2 bin 994 konut satıldı

TÜİK'in verilerine göre; Düzce'de 2 bin 994 konut satışı gerçekleşti.

İHA | 01.07.2018 - 17:17..
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı Mayıs ayında Düzce’de 669 konut satıldı.

DÜZCE'DE YILIN İLK 5 AYINDA TOPLAM 2 BİN KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2018 yılı Mayıs ayında Kocaeli’de 3 bin 288, Sakarya’da bin 948, Düzce’de 669, Bolu’da 601 ve Yalova’da 918 konut satışı gerçekleştiği bildirildi. Düzce’de yılın ilk 5 ayında toplam 2 bin 994 konut satışı gerçekleşmiş oldu.

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