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Düzce'de açık alanda alkol alan 3 kişiye para cezası

Düzce'de açık alanda alkol alan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 681 lira para cezası uygulandı.

17.06.2017 - 13:45
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ceza

Düzce Valiliği'nin, 30 Mayıs 2017 tarihli genelgesi ile kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla açık alanlarda, mesire yerlerinde, boş bina ve inşaatlar ile araç içinde alkol içilmesi yasaklandı.

POLİSLER DENETİM YAPTI

Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu genelge doğrultusunda Kalıcı Konutlar, Bayraktepe, Seyirtepe ve Kentormanı mevkilerinde denetim yaptı. Denetimde 55 kişi sorgulanarak kontrol edildi, 27 araçta arama yapıldı.

3 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Kent Ormanı içinde alkol alan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 681 lira para cezası uygulandı.

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