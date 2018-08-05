Düzce’de altın çalan 4 kişi Balıkesir'de yakalandı

Cuma günü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bir kuyumcuya girerek kolye ucu alacağız bahanesiyle kuyumcuyu oyalayan 1 erkek 3 kadın, kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak yaklaşık değeri 5 bin TL olan altını çaldı.

Kuyumcu hırsızlığı fark ederek polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Gasp Bürosu ekipleri, Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile birlikte özel ekip kurarak hırsızların peşine düştü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kurulan özel ekibin yaptığı teknik inceleme sonucunda kuyumcudan hırsızlık yapan 4 şahsı ve hırsızlıkta kullandıkları aracın plakasını belirledi. Ardından şahısların gidebileceği güzergahtaki emniyet müdürlüklerine aracın plakasını veren Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Gasp Bürosu ekipleri aracın önce Sakarya’dan geçtiğini belirledi.

İZLERİ BALIKESİR'DE BULUNDU

Ancak şahısların ve aracın peşini bırakmayan özel ekip, aracın Balıkesir il sınırlarına girdiğini belirledi. Balıkesir ile irtibata geçen polis ekipleri aracın Balıkesir Altıeylül Jandarma ekipleriler tarafından alındığını öğrendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Balıkesir Altıeylül Jandarma Komutanlığına giden polis ekibi burada hırsızlığa karışan N.F. isimli erkek şahısla birlikte E.Ç., S.Ç. ve S.Z. isimli kadını alarak Düzce’ye getirdi.

SABIKALARI KABARIK

Şahısların yapılan GBT sorgusunda ise çeşitli zamanlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu belirlendi. Şahıslar Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.