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Düzce'de aynı gün 2 araç çalan şahıs yakalandı

Gölyaka'da araçları çalan şahıs, sorgusunda çaldığı aracın yakıtı bitince başka bir araba çaldığını söyledi.

İHA | 18.03.2018 - 21:06..
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Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyü ile Gölormanı köyünde meydana gelen olayda, ilk olarak Hacı Yakup köyünden 81 GB 407 plakalı lacivert araç çalındı. Bir süre sona ise Gölormanı köyünde de 81 DC 137 plakalı beyaz araç çalındı.

ARABAYLA GEZDİ

Çalıntı ihbarlarını alan jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve kamera araştırmalarında araçları çalan kişinin E.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Düzce'de aynı gün 2 araç çalan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalar sonrasında E.G. yakalanırken, şahsın yapılan sorgusunda Hacı Yakup köyünden çaldığı aracın benzini bitince diğer aracı çaldığını ve bir süre gezdikten sonra terk ettiğini söyledi.

Düzce'de aynı gün 2 araç çalan şahıs yakalandı

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