Düzce’de çevre çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının uygun olması ile çalışmalarına devam ediyor.
KALDIRIM YAPIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şehir merkezi genelinde kaldırım yapım ve düzenleme çalışmaları kapsamında ekipler Saatçigil ve Gazhane caddeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada cadde ve sokaklarda bozuk kaldırım kalmayacak şekilde çalışma planının oluşturulduğu belirtilirken plan dahilinde onarım ve yapım çalışmalarının süreceği ifade edildi.