Düzce’de çevre çalışmaları sürüyor

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Mısır'da bir komik seçim hikayesi

Mısır'da bugün halk Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına giti. Seçmek demek aslında çok da doğru bir kelime değil, zira pusulada iki aday var: Sisi ve Sisi yanlısı Musa Mustafa