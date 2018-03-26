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Düzce’de çevre çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi kaldırım düzenleme ve yapım çalışmalarına Saatçigil ve Gazhane Caddesi üzerinde devam ediyor.

İHA | 26.03.2018 - 16:54..
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Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının uygun olması ile çalışmalarına devam ediyor.

Düzce’de çevre çalışmaları sürüyor

KALDIRIM YAPIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şehir merkezi genelinde kaldırım yapım ve düzenleme çalışmaları kapsamında ekipler Saatçigil ve Gazhane caddeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de çevre çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada cadde ve sokaklarda bozuk kaldırım kalmayacak şekilde çalışma planının oluşturulduğu belirtilirken plan dahilinde onarım ve yapım çalışmalarının süreceği ifade edildi.

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