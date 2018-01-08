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Düzce'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Düzce'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA | 08.01.2018 - 03:55..
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Gece geç saatlerde Düzce'nin Beyciler Mahallesi sakinleri yangın sesisyle uyandı. 3 katlı bir binanın giriş katından çıkan yangınlar üzerine, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilirken, evdeki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Düzce'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti


TEK BAŞINA KALIYORDU

Duman çıktığını gören mahalle halkı durumu hemen itfaiye haber vererek bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir kişi feci şekilde can verdi.

Yanan kişinin evde tek başına kalan 23 yaşındaki Mehmet Çalık olduğu tahmin ediliyor.

Düzce'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti


MAHALLELİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında ise bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Yangında hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin yakınları evin önüne gelerek sinir krizi geçirdiler.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangınının sebebi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzce'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti


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