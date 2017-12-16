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Düzce'de çıktıkları yaylada mahsur kalan grup kurtarıldı

Düzce'de gezmek amacıyla çıktıkları bin 800 rakımlı yaylada mahsur kalan 5 kişi, sabaha karşı kurtarıldı.

AA | 16.12.2017 - 07:28..
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Düzce'de yaşayan Sinan Özoğlu, Özgür Yılmaz, Oğuzhan Eker, Recep Yarımkol ve Uğur Kublay dün akşam arazi aracı ile Kardüz Yaylası'na çıktı. Aracın 70 santimetre kalınlığındaki kara saplanması sonucu mahsur kalan ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince kurtardı.

Düzce'de çıktıkları yaylada mahsur kalan grup kurtarıldı


3 SAAT EKİPLERİ BEKLEDİLER

Kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayan bu kişiler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için yaklaşık 60 kilometrelik yolu arazi aracı ve özel 8 çeker kar aracı ile katetti.

Yolda oluşan buz ve rüzgardan dolayı yaklaşık 3 saat sonra olay yerine ulaşabilen ekipler, mahsur kalan kişileri özel kar aracına aldı.

Düzce'de çıktıkları yaylada mahsur kalan grup kurtarıldı

BEKLENİLENDEN FAZLA KAR VARDI

Arkadaşlarına yardım etmek için giden Yakup Şahin, bölgede beklediklerinden fazla kar ile karşılaştıklarını söyledi.

Kara saplanan aracı kendisine ait arazi aracıyla çekmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirten Şahin, "Sağ olsun AFAD ekipleri yardımımıza koştu. Sürekli esen rüzgar ve lodos, yağan karı bir yere yığdı ve sıkıştırdı. Bu da bizi zorladı. Ailelerimiz merak içinde bizi bekliyor. Bir an önce evimize gidip sıcak yuvamızda ailelerimizle buluşmak istiyoruz." dedi.

Söz konusu 5 arkadaş daha sonra Gölyaka Jandarma Komutanlığına getirildi.

Düzce'de çıktıkları yaylada mahsur kalan grup kurtarıldı

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