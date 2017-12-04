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Düzce'de cipin içinden 57 bin lira çalındı

Düzce'de taş atarak cipi durduran hırsızlar, sürücünün araçtan inmesiyle arka koltuktaki para dolu çantayı alarak kaçtı.

DHA | 04.12.2017 - 17:26..
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Şerefiye Mahallesi, Uzunzade Sokak'ta meydana gelen olayda O.D., banka şubesinden çektiği 57 bin lirayı çantaya koyup cipiyle yola çıktı. O.D.'yi bankadan itibaren takip eden kimliği belirsiz kişiler, sokaktan geçerken cipe taş attı.

ŞOFÖRÜ TAŞ ATARAK OYALADILAR

Yolda durup araçtan inen O.D., taşın geldiği tarafa bakarken yanına gelen bir kişi, taşın atıldığı yönü gösterdi. Sürücü gösterilen tarafa bakmasına rağmen kimseyi göremedi.

PARALARIN ÇALINDIĞINI FARK ETMEDİ

Bu sırada kendisini uyaran kişi de ortadan kayboldu. Araca binip yola devam eden O.D., bir süre sonra arka koltuktaki para çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Düzce'de cipin içinden 57 bin lira çalındı

HIRSIZLAR ARANIYOR

Taş atılan yerde parasının çalındığını anlayan O.D., olay yerine dönüp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Şüpheli 2 kişinin, aracın kapısını açıp kaçarken bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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