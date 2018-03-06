Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonları kullanarak örgüt üyeleriyle irtibata geçtikleri" belirlenen İl Jandarma Komutanlığında görevli 12 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda bazı dokümanlara el konuldu.
Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.