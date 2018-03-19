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Düzce'de halk otobüsü yandı

Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk otobüsü motor kısmından yandı. Yangında her hangi can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

İHA | 19.03.2018 - 00:45..
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Yangın saat 23.00 sıralarında Düzce Merkez Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce'de halk otobüsü yandı


BENZİN İSTASYONUNUN ÖNÜNDE ALEV ALDI

Hamit S. idaresinde ki 81 DP 750 plakalı Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü, seferini tamamlamasının ardından sabah yapacağı sefere hazırlanmak üzere bir benzin istasyonunun önüne çekildi. Ancak otobüsün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı ve bir anda alevler otobüsü sardı.

Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı müdahalenin ardından söndürülen otobüs kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de halk otobüsü yandı

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Düzce'de halk otobüsü yandı

Düzce'de halk otobüsü yandı

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