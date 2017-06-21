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Düzce'de kavşağa Rabia heykeli

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Kuyumcuzade Bulvarı Kavşağına konulan "Rabia heykeli"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

21.06.2017 - 21:52
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Düzce'de kavşağa Rabia heykeli

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, halisane duygularla yaptırdıkları "Rabia heykeli"nin malum çevrelerce çarpıtılmaya çalışıldığını, özellikle sosyal medya üzerinden, her zaman olduğu gibi haklarında karalama kampanyasına dönüştürüldüğünü belirtti.

Düzce'de kavşağa Rabia heykeli

RABİA HEYKELİ YAPILDI, KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Kuyumcuzade Bulvarı, Rıhtım Caddesi ve yeni açılan Ela Bahriye Oral Bulvarı kesişim noktasında oluşturulan yeni meydanın göbek bölümüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta vurguladığı "Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet" ilkesinin sembolü olan "Rabia" anıtı yerleştirildiğini hatırlattı.

Düzce'de kavşağa Rabia heykeli

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkede birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ve barışa ne kadar büyük ihtiyaç duyulduğunun görüldüğünü aktaran Keleş, milli ve manevi değerler olan bayrak, vatan, millet, devlet kavramlarına her zaman ve her yerde vurgu yapılmasının gerekliliğini anlattı.

Düzce'de kavşağa Rabia heykeli

"KENTİMİZİ BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Keleş, yaptıkları çalışmalara saygıdeğer Düzce halkı ve Yüce Allah'ın şahit olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Özellikle Ulu Önder Atatürk'ün yine bizim yaptırdığımız Türkiye'de bir eşi daha olmayan anıtını yıkarak yerine bu anıtı yerleştirdiğimiz yalan ve iftirası, bütün söylenenlerin üzerine adeta tüy diken cinsten olmuştur. Bizler, tüm çalışanlarımızla birlikte, gece gündüz demeden, depremlerle yerle bir olmuş kentimizi bir an önce bölgenin parlayan yıldızı yapma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz."

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