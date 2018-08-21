Düzce’de kaza meydana geldi

100 karayolu Yakabaşı köyü mevkiinde hafif ticari araç ile traktörün karıştığı kazada traktörde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı. Sağlık ekibi yaranan sürücüyü hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı.

TRAKTÖR ÜZERLERİNE DÜŞTÜ

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Yakabaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Recep Kırbay idaresindeki plakalı hafif ticari araç, Mehmet Metin idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen traktör bayramlaşmak için köylerine giden sürücü Mehmet Metin ve eşi Kadriye Metin’in üzerine düştü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kadriye Metin kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, sürücü Mehmet Metin ise ağır yaralandı. Yaralı traktör sürücüsü sağlık ekiplerinin kalp masajı ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Mehmet Metin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.