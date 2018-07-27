taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.328
USD
4,8485
EURO
5,6494
ALTIN
190,78
PETR
74,4700

Düzce'de Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

Düzce Valiliği tarafından hazırlanan Millet Kıraathanesi hizmete girdi. İl Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan alandaki, kıraathanede kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.

AA | 27.07.2018 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Açılışın ardından vatandaşların ilgisiyle hizmete başlayan kıraathane, 24 saat hizmet usulü ve çay-çorba ikramıyla sohbet merkezi olacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, geçmişten gelen kıraat geleneğinin geleceğe aktarılması için Millet Kıraathanesi'nin hizmete girdiğini söyledi.

Düzce'de Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

24 SAAT HİZMET VERECEK

Kıraathanenin 7 gün 24 saat açık olduğunu belirten Resul Taştan, "Millet Kıraathanemiz gün boyunca çay ve çorba ikramı ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Gözlemlediğim kadarıyla gündüz vakti öğrenciler, akşam saatlerinde vatandaşlarımız buraya geliyor. Buraya gelen hem kitap okuyor hem de sakin bir ortamda sohbet ediyor. Bu alan ilin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Düzce'de Millet Kıraathanesi hizmete açıldı

"UYGULAMADAN ÇOK MEMNUNUZ"

Kıraathaneyi kullananlardan Zeynep Alpsoy, kütüphanelerin haricinde yapılan kıraathanelerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. "Bu uygulama çok güzel oldu. Kütüphanelerde sessiz, sakin bir şekilde ders çalışıp konularımızı tarıyoruz, Millet Kıraathanesi'nde sohbet ediyoruz. Yeri geldiğinde çay ve çorba içebiliyoruz. Uygulamadan son derece memnunuz."

Düzce'de Millet Kıraathanesi hizmete açıldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

139
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

218
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

30
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

148
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

137
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

21
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM