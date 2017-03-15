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Düzce'de okul müdürü aracında öldürüldü

Düzce'de, Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü 37 yaşındaki Sait Tekin, aracında öldürülmüş halde bulundu.

15.03.2017 - 08:31
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DÜZCE

Düzce'de park halinde bulunan 06 DYG 67 plakalı otomobilden şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi.

ENSESİNDEN TEK KURŞUN

Olay yerine gelen polis ekipleri, şoför mahallinde oturan kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

OKUL MÜDÜRÜ

Yapılan araştırmada, ölen kişinin Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü Sait Tekin olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

2 ÇOCUK BABASI

Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Sait Tekin’in, öğle saatlerinden itibaren kayıp olduğu, ailesinin kendisinden haber almadığı belirtildi.

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