Düzce'de okul müdürü aracında öldürüldü

Düzce'de park halinde bulunan 06 DYG 67 plakalı otomobilden şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi.
ENSESİNDEN TEK KURŞUN
Olay yerine gelen polis ekipleri, şoför mahallinde oturan kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
OKUL MÜDÜRÜ
Yapılan araştırmada, ölen kişinin Rıza Malatyalı Ortaokulu Müdürü Sait Tekin olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
2 ÇOCUK BABASI
Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Sait Tekin’in, öğle saatlerinden itibaren kayıp olduğu, ailesinin kendisinden haber almadığı belirtildi.