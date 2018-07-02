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Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

Gümüşova ilçesinde, orman kesim işi yapan işçiler arasında kestikleri ağaçlardan artan odunları paylaşmakta yaşanan anlaşmazlık kanlı bitti.

DHA | 02.07.2018 - 23:44..
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Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana gelen olayda, Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Gümüşova Yeşilyayla Köyü'ne gelen 9 kişi arasında kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma yaşadı.

Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

AV TÜFEĞİ İLE RASTGELE ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte orman kesim işçilerinden Olcay Bak (45), yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirirken, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray ise yaralandı. Şüpheli Olcay Bak olayın ardından kaçtı.

Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayet zanlısı Olcay Bak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

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