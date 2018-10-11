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Düzce'de otomobil ikiye bölündü

Düzce'de ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA | 11.10.2018 - 11:22..
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Sinan Pehlivan idaresindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Çamköy mevkisinde yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, çarpma sonucu ikiye bölünen araçtan yola savrulan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Bölünen otomobilden düşen 9 yaşındaki Ali Ramazan Pehlivan, sağlık ekiplerince Düzce Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren babanın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Düzce'de otomobil ikiye bölündü

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